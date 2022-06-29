常常聽到有人說「早餐是三餐中最重要的一餐」，但如果吃錯食物，反而可能讓身體從一早開始就負擔超大，甚至整天都昏昏欲睡、腦袋不清楚、學習或工作效率不佳。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專發文，列出早餐的6大NG食物，其中穀片看似健康，但部分產品會加入大量糖分等添加物，天然營養成分低，建議大家最好減少食用。

●含糖穀物

很多人都誤會穀片很健康，其實恰恰相反，市售的穀片其實超不健康，這些商品通常都加入大量糖分、色素，且高度加工食品所含的「天然營養成分」非常少，很多營養素也是後天人工添加，非常不推薦。

●火腿、培根

火腿、培根屬於醃肉，鈉含量高，醃製物也是經過證實的致癌物，偶爾吃吃沒事，平時盡量減少攝取，吃完也要多喝水把多餘的鈉排出。

●番茄醬

番茄醬的鈉含量高，加了很多人工添加物以增添口感，早餐如果點炸物加番茄醬，很容易就會鈉超標，炸物也帶來很多額外熱量。因此早餐盡量不要選擇炸物搭配番茄醬的組合，少量的番茄醬可以接受，或是用鹽或胡椒替代。

●油條

油條是高熱量油炸物，雖然吃起來很快樂，但真的非常不健康，盡量節制食用。

●果汁

如果是現榨果汁還可以，但市售果汁通常加入額外糖分，購買前要檢查清楚果汁含量和糖分，榨的過程也會破壞水果的營養素，喝果汁還不如直接吃水果。

●鬆餅

鬆餅有較多精緻澱粉，容易造成血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬、奶油，熱量真的會爆炸。