台南1名20歲的陳姓男大生因不滿女友與超商打工同事發生糾紛，持棒球棍與友人到超商叫囂，嚇得店員當場報警，陳男辯稱自己帶幫球棍是為了防身，但法官認為他攜帶棒球棍之真意在於以之恫嚇對方，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處罰鍰陳男新臺幣3,000元，並沒收棒球棍。

據判決書指出，1名住在台南的20歲陳姓男大生，因女友在超商打工與同事有工作糾紛，於111年6月持棒球棍1支，找友人至超商與店員理論，還拿棒球棍指向該店員叫囂，嚇得店員報警處理，陳男因滋擾店家營運，有違反社會秩序維護法之行為移送法辦。

陳男雖辯稱攜帶棒球棍為防身用，但法官從他一開始即持棒球棍指店員叫囂可知，陳男攜帶棒球棍之真意在於以之恫嚇對方，並不構成正當理由，且棒球棍長達21公分，足對人之生命、身體、安全構成威脅，社會秩序維護法第63條第1項第1款所定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

法官考量陳男年僅20歲，在警詢時自述現為大學學生、家境小康等情，考量陳男犯後態度等一切情狀，又移送期間期陳男表示能切實悔改，不再有違法行為，台南簡易庭依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處罰鍰陳男新臺幣3,000元，沒收棒球棍。