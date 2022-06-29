台北市建管處提出《台北市競選廣告物管理自治條例》修正草案，限制競選廣告物設置在競選辦公室、車輛。但議員指出，若有屋主喜歡某候選人，在陽台掛布條支持也受限，恐有違憲疑慮。法務局坦言，打到憲法訴訟不是沒有討論空間，但透過議會通過，甚至i-Voting多數人背書，不是不能限制言論。

北市議會法規會今審查競選廣告物條例，限制競選廣告物政黨、參選人於北市公告的公布欄、政黨辦公室、參選人競選辦事處及車輛設置。

議員周威佑表示，建管處沒有主動查察人力，只能被動接受檢舉，若拆陽台布條，屋主認為他喜歡某某候選人，「你憑什麼說我不行」，打起憲法官司誰會輸？要針對屋主還是候選人要求拆掉？建管處敢去拆？

法務局長袁秀慧說，若個人掛的布條符合競選廣告物，即落在規範範圍，不只罰到候選人，也要罰設置人，若屋主自己掛在自家陽台門口，又屬於競選廣告物，會裁罰屋主。

袁秀慧指出，若屋主打官司會依法處理，應該訴願會駁回，至於若繼續打憲法訴訟，一般來講商業廣告與政治廣告，言論價值不一樣，打到憲法不是沒有討論空間，但透過議會通過，i-Voting多數人背書，讓北市政治言論一定程度限制，認為不是不能限制，要有一定民意支撐。

她表示，如美國可在草坪表達支持政黨，現在在家不能掛出支持候選人，就是選擇一個價值，確實是限制台北市民表達政治言論。

草案規定，公告候選人姓名、號次次日起可設置競選廣告。但周威佑認為，地點已經限縮到競選辦事處，但哪有人競選總部40天前才辦的？名片、文宣都要寫競選總部地址、電話，競選總部外面一片空白、沒有看板，競選總部成立、運作之後，上面沒有看板並不合理。

議員王浩以2018選舉為例，他自己4月就在競辦掛看板，如果沒掛，人家就不知道他要選舉，根本不能執行。議員汪志冰也說，她的服務處同時也是競選總部，但對新人來講，一定要找一個地方掛看板，恐會限制新人的露出，限制拿掉對新人比較有照顧。袁秀慧則提出，每個人成立競辦時間會不一樣。

周威佑直言，服務處可能違規4年，所有服務處看板，通通符合「三點露」，都是競選廣告，當選第一天開始違規，違規到4年後要選的那一天，炮轟「競選廣告自治條例就是這麼荒謬」。

建管處長劉美秀指出，依選罷法規定，候選人競選時間得成立辦事處，今年登記競選辦公室時間是到9月2日。

法規會將競選辦公室、車輛設置廣告時間，從公告候選人姓名、號次次日起改為，「候選人競選辦事處登記之次日起至選舉投票日止」。法規會通過，預計今下午於大會二讀。

至於初選廣告，劉美秀說明，按照一般商業廣告處理，必須申請。周威佑無奈表示，賣房子經過申請可以掛看板、賣酒經過申請可以掛廣告、初選經過申請可以掛廣告，大選申請卻門都沒有。

對於稽查量能不足，劉美秀補充，競選期間會成立執行小組，調派人力專案處理。