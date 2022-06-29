中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，今(29)日國台辦再指有2批石斑魚檢出禁藥，批藥檢問題未獲解決。農委會回應，日前已針對11家養殖場進行魚體、池水等採檢，均未檢出藥殘，呼籲中國大陸勿再冠以莫須有的汙名，影響兩岸農產貿易。

農委會表示，針對上次中國大陸所指控我國石斑魚養殖場有禁藥檢出問題，農委會漁業署立即針對中方所提供資訊，回到產地將11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，並送交實驗所檢驗，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠／還原型孔雀綠、結晶紫／還原型結晶紫等皆未檢出。

此外，當透過科學證據證明我國的石斑魚安全無虞後，已於6月17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，迄今未獲得回應。

根據國內石斑魚的用藥及生產安全管理統計，2000多戶石斑魚養殖戶皆配合農委會的安全用藥管理，為避免少數業者違規，農委會在產地全面監控及檢測結晶紫／還原性結晶紫，今年目標抽驗120件水產品，迄今檢驗100件(石斑84件，午仔16件)，均未檢出。

農委會表示，今日國台辦再次聲稱石斑魚的藥物檢出，質疑為何國台辦不向大陸海關總署詢問我方提供的科學證據，若中方對於我方提供的科學證據仍有疑問，歡迎透過國際或第三方驗證機構來共同檢視，而非透過國台辦無的放矢。

農委會批，我國從事農漁畜產品出口貿易皆依照國際規範，並遵循相關國際標準程序，無論是美國、日本等皆可順利完成農產貿易，惟獨輸入中國大陸被冠以莫須有的汙名，這對兩岸農產品貿易沒有助益，胡亂指控，令人不解和無法接受。