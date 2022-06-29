立隆電(2472)股東會通過每股配息3.2元，並完成董事改選，立隆前5月合併營收為44.89億元，年增19.72%，立隆總經理吳志銘表示，雖然產業趨於保守，但第3季車用及工業自動化產品訂單仍佳，下半年營運審慎樂觀。

立隆今天召開股東會，立隆因過去幾年將重心放在車用、工業/變頻、醫療及綠能/儲能，且公司擁有子公司立敦(6175)，公司與立敦攜手開發車用等產品，多元化產業布局及垂直整合成為公司競爭優勢，讓立隆去年業績表現不俗，今年亦可望無畏全球產業景氣動盪能維持穩定成長趨勢。

立隆110年合併營收為99.57億元，年成長27.3%，稅後盈餘為9.81億元，年增44.73%，每股盈餘為6.12元，今天股東會通過每股配發現金股息3.2元，以6月28日股價計算，現金殖息率高達5.62%。

立隆今天股東會也完成董事改選，原有的董事均續任外，新增二位獨立董事分別為環鴻、環旭科技公司總經理魏鎮炎及幸亞電子工業(股)公司董事長郭幸世，立隆表示，兩位都在電子產業界有多年的經營經驗，希望藉由他們的專才，提供產業訊息和建言，同時讓公司治理能更加完整；股東會後隨即召開臨時董事會，會中選舉董事長案，由吳德銓董事長續任。

立隆前5月合併營收為44.89億元，年增19.72%，吳志銘表示，車用與工業自動化第3季訂單仍佳，雖然第4季訂單能見度較為保守，但是受惠於台幣近期貶值，有利於出口競爭同時提高利潤，對公司下半年整體營運有不錯的挹注，審慎樂觀看待下半年營運，全年業績亦可望優於去年。