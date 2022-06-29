移民署澎湖專勤隊員急中生智，以一句「哩呷飽沒？」問得聽不懂台灣話的「阿彬」瑟瑟發抖，坦承持觀光簽證過來非法打工。（移民署澎湖專勤隊提供）

在北辰市場知名的蒸肉圓小吃攤，有一位五官立體、長相斯文的「碗粿型男」阿彬（化名），他以假觀光名義來台打工已逾期3年。移民署澎湖專勤隊日前在執行失聯移工查緝勤務時，以一句「哩呷飽沒」順利套出越南籍的阿彬非法打工的事實。

北辰市場是澎湖馬公市最大的傳統市場，父母都是華僑的「阿彬」持觀光簽證來台灣非法打工，他隱身在裡面一家知名小吃攤位，販賣蒸肉圓、碗粿、四神湯，由於「阿彬」外表俊俏膚色白皙，許多婆婆媽媽特別喜愛來這光顧生意，「碗粿型男」的名號因此不脛而走，成為這個小吃攤的活招牌。

澎湖專勤隊辦案人員接獲情資之後，立即前往小吃攤展開調查工作，經詢問「阿彬」堅稱自己是台灣人，不過負責查察人員急中生智，以一句「哩呷飽沒？」問得聽不懂台灣話的「阿彬」瑟瑟發抖，神情慌張的坦承，他是持觀光簽證過來打工，來台超過3年的越南人。

專勤隊表示，「阿彬」自認為父母都是華僑，長相舉止都不像越南人，到澎湖後也藏身在澎湖的傳統市場裡賣肉圓碗粿，不容易被發現，沒想到還是讓專勤隊員的機智識破。

隊長李永盛呼籲，民眾切勿貪圖一時之便，聘身分不明之外來人口非法工作，依就業服務法相關規定，違反者可處新臺幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰。5年內再犯更可能涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬以下罰金。