日前知名時尚品牌在法國巴黎的東京宮博物館舉行2023春夏男裝大秀，並邀請韓星Lisa、BTS的V（金泰亨）和朴寶劍3人前往看秀，3人的出發時間相近，同時選擇在28日返回南韓，不過V的態度卻被引起大量討論，起因是V回到韓國後沒有和粉絲、媒體打招呼就直接離開，事後V在個人社群平台上火速道歉，但仍有部分粉絲不買單。

根據韓媒報導，Lisa、朴寶劍28從巴黎抵達韓國金蒲機場，兩人打扮較為休閒，入境時身邊有不少粉絲和記者等待，經過長時間的飛行他們仍耐心面對，向攝影機和粉絲們發射愛心，朴寶劍甚至90度鞠躬表達謝意，親切的態度獲得許多粉絲讚賞；不過防彈少年團的成員V現身時卻截然不同，V出現時手插口袋，戴著墨鏡直接走向保母車，連簡單的打招呼都沒有，此舉讓現場的粉絲感到很受傷，據說粉絲們等了5個多小時，這也讓等候的南韓記者媒體們感到不滿，大肆批評V的態度。

事後V似乎發現事態嚴重，在官方交流群和粉絲們道歉：「記者們，Army（防彈少年團粉絲名稱）們，很抱歉我馬上就上車了，等很久了吧？我帶來了禮物回來了。」V所稱的禮物是一張拍攝的星空照片，這樣的道歉方式仍有媒體不買單，稱V的禮物很荒唐，直到發酵才道歉沒有誠意，有粉絲出面緩頰，認為為何不能做自己，是因為疲憊才直接走，不想拍沒有錯，沒必要情緒勒索藝人，指出V是在新聞之前就發文的，不過也有一部分粉絲因為該行為脫粉。

針對機場閃離一事，防彈V道歉。（圖／翻攝自微博）