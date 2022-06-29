花蓮縣政府自105學年度推動公費留美希望工程，截至去年度已協助87名國高中職生到美國求學1年，今年18位學生將在下月啟程，不免令人關注返國學生未來發展與動向。教育處表示，每位留美生後續發展不錯，不過這趟旅程主要的目的是替他們開一扇窗，透過與他國學生交流增進國際視野，尊重與自己不同的文化，並肩負小小外交官責任，將花蓮的美好傳遞給全世界。

花蓮公費留美希望工程自105學年度在前縣長傅崐萁任內推動，每年甄選10餘名國高中生且補助機票、學雜費等，讓他們各自選擇前往美國19個州求學1年，並保留部分名額給符合資格的弱勢、原住民學生優先錄取，讓花蓮學子能從中拓展國際視野，促進創新思考和問題解決能力，截至去年已有45位高中職生和42位國中生參與該計畫，這些學生返國後的動向也引人關注。

教育處課程教學科長黃秀琴表示，據留學業者指出，少部分參與計畫的高中職生返國後會再申請出國唸書，因留學經費龐大，大多數仍留在國內並申請上較好的國立大學，不過關注留美生返國後的發展，對他們來說反而像是種標籤。

黃秀琴說，計畫目的主要是一圓花蓮學生的留學夢，替他們打開一扇窗，從中汲取世界各國的資訊啟發未來志向，透過與他國學生交流，不僅將自己家鄉的文化與特色介紹出去，同時還能增進國際視野，學會包容異己。

目前就讀國立成功大學政治學系的郭天妮透過公費留美計畫，2018年赴美內華達州求學，2019年回台，而留美1年期間，並非激發自己對政治學的興趣，而是讓她學會「包容」與「尊重」。

郭天妮分享，美國校園有來自各國的學生，求學期間，不僅能認識美國文化，也能了解他國特色，且每個人因文化、家庭、宗教背景等因素，對事情的看法也不同，不過大家卻能尊重每個人的獨特性，嘗試用言語鼓勵與自己不一樣的人，讓對方勇敢做自己，於是回台後，不僅隨時稱讚他人也會包容異己。