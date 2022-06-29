（101觀景台迎暑假、國旅商機，開出高樓夏季電影院。圖／101提供）

公開發行的台北金融大樓（2899）（以下簡稱台北101）29日股東常會通過110年度財報並決議配發現金股利約0.79元，優於去年的0.78元。今年101前五月在商場國際精品依舊銷售暢旺帶動下，營收仍增長3.42％、精品業績更成長逾10％，下半年LV等數支精品十年大改裝，有望再帶動新一波成長動能。

台北101去年度全年稅後淨利為12.88億元，每股盈餘0.88元，相對前年微幅成長；101董事長張學舜指出，商場部分1-4月業績奏佳績，5至8月則受疫情影響，業績銳減，所幸9月疫情趨緩、10月政府施行振興五倍券帶動人潮回流、業績回復，商場業績及觀景台人潮顯著成長，累計全年商場營業額仍有3％成長。

而辦公大樓雖因疫情與期約到期，面臨近三年租戶解約新高，但在提前運作引進金融、科技與醫藥產業新租戶，而即時回補空置，維持95％以上出租率，且因此而再創全台最高租金辦公大樓，獲利穩定。

在在全球ESG/CSR/SDGs趨勢下，台北101於110年以最新版本LEED v4.1第三度取得白金級綠建築認證，前幾年積極籌備開展ESG等顧問團隊亦將於今年成軍，將以技術輸出為其他企業辦公大樓提供顧問輔導服務，目前在手的企業已有2-3家業者，可望為公司帶來更多業外收益。