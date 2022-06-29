（神基旗下Getac F110強固型平板電腦獲特種化學品大廠贏創（Evonik）訂單，用以操控自主機器人進行化工產業機器人維修任務。圖／神基提供）

神基投資控股（3005）旗下子公司神基科技（Getac）今（29）日宣布與特種化工產業中的全球領先業者贏創（Evonik）合作，在其與三個合作夥伴所進行的創新項目中，為其於化工廠使用自主機器人在關鍵區域執行維修和檢查任務。

贏創採用Getac F110經ATEX認證的強固型平板電腦（F110-EX），來操控機器人並教導它在設施周圍生成自動檢查路線。該創新專案為贏創與提供機器人之波士頓動力公司（Boston Dynamics），與提供機器人軟體的能源機器人公司（Energy Robotics）三方合作。

之所以選擇Getac的F110-EX，除因有優於其它強固型運算產品的強大效能和卓越可靠性外，Getac整合解決方案具備快速反應和高度靈活性，能為概念驗證（PoC）創建最佳工作環境。

贏創該專案之目的是評估自動化機器人維修和檢查解決方案在化工業中的實用性。機器人的主要任務是沿著程式預編的檢查路線行進、收集重要的操作資料，並執行無法整合至遠端維修概念中（或執行花費巨大）的自動化安全檢查。公司便可使用收集的資料來改進檢查之間的間隔，同時提高資產可靠性。

Getac的平板電腦在該專案中發揮著關鍵作用，提供了機器人、控制軟體和人類操作員之間的主要介面。對於工廠的控制和監控，操作員可以透過 F110-EX 存取軟體，而額外的控制器用於操作期間進行快速干預。

贏創流程專家Thorsten Schimpf表示，機器人經Getac F110-EX接收指令的同時，該平板電腦也可用於例如在儲油場中的一些相應任務期間對其進行操控。機器人配備感測器，以及紅外線和光學攝影機，使其能夠導航到設施內的特定位置並拍攝顯示照片或紀錄資料，並將其回傳以進行評估。

為有效進行操作，贏創需要一個便攜且效能足夠強大的強固裝置F110-EX，可即時顯示來自機器人的影像紀錄，在戶外各種天候及嚴苛環境、包括高低溫情況下都能全功能運作，同時能快速有效地擷取和處理大量資料的Windows操作系統、配合在儲油場油庫無WLAN可用的LTE連線，與可連接控制器的藍牙功能，並透過合適的 Getac可攜式背帶，讓使用者能騰出雙手同時操作控制器。

贏創不僅對Getac的解決方案予以認可，Thorsten Schimpf進一步指出，Getac能對其提出的問題立即回應、迅速提供幫助，並針對其需求提供正確的解決方案外，F110-EX亦是極為可靠，且能保障故障安全（fail-safe）、讓裝置順暢運行的產品。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢亦期許，繼此回為贏創旗下的創新專案項目有所貢獻後，未來也期能與贏創密切合作，開展類似的舉措計畫。