劉雨柔日前上《小明星大跟班》聊聊「長相又不是我能選擇的！以貌取人我真的受夠了」的主題。（中天綜合台提供）

鄭仲茵有「壞女人專門戶」封號，害她時常被人誤解。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（30日）晚10點播出「長相又不是我能選擇的！以貌取人我真的受夠了」，鄭仲茵、劉雨柔皆自曝曾被導演誤會的悲慘經驗。

鄭仲茵飾演許多反派角色，有「壞女人專門戶」封號，害她時常被人誤解，甚至慘遭導演封殺，「有位前輩卡詞，導演轉身剛好跟我對到眼，突然就說妳有什麼意見？妳的表情就是在不爽！」

對方不等鄭仲茵解釋，就對她狂飆三字經，還把她在劇中戲份全刪了：「這之後我將近2年都沒有接戲，一直到有製作人找我拍戲，他才跟我講有人說妳很難搞，而且心機很重、很會擾亂劇組。」

模特兒出生的劉雨柔也有被導演誤會的經驗，「導演在罵人，我們是不敢回嘴的，但是我臉就長這樣，他就指著我說妳不爽出來講，罵到最後他還直接賞我一巴掌。」

不僅如此，她還被鄰居誤會是壞媳婦：「我聽到自己也傻眼，鄰居感情很好，晚上都會聚餐，那天我婆婆突然不舒服想先回家，我老公叫不到車就決定騎車下山，結果這件事被鄰居看到，就開始講『劉雨柔超不孝，明明有車還讓婆婆坐機車』。」

劉雨柔解釋當下有喝酒，就算有車也沒辦法開，但最讓她無奈的是沒辦法反駁，因為他們覺得她的螢幕形象就是難相處，所以自然把婆媳處不好劃上等號。《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。

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