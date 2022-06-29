國民黨高雄市長人選確定了 徵召柯志恩挑戰陳其邁

年底的九合一選舉，國民黨將派誰出戰高雄市長備受矚目。在討論數周後，國民黨智庫執行長柯志恩今（29）日在臉書表示，榮獲本黨徵召參選高雄市長，幾經思考後決定為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰，宣布「我全力以赴！」

柯志恩表示，高雄得天獨厚，有絕佳的自然條件，有最棒的海港、有便捷的交通、有工業基礎、有發達的農漁產業、更有貫穿城市的河流、以及優美的休閒海岸與山林，可說是「天選之地」，可惜在發展途中跌跌撞撞，「為什麼我們不能讓高雄成為吸引台灣年輕人、甚至是亞洲年輕人的應許之地？」

柯志恩認為，高雄有發展潛力、有勤勞打拼的市民，需要的是更宏觀的願景、國際化的想像，以及真正無私、專注市民生活、讓人有感有溫度的不同治理模式，透露將走遍高雄，聆聽市民的心聲與指教，就算有人想表達對國民黨的失望與怨氣，都會概括承受。

柯志恩說，從現在起，柯志恩與高雄有一個約定，讓我們一起完成改變高雄的夢想，立下目標後就會用行動證明對高雄的愛，讓「我是高雄人」再次成為一種榮耀，「高雄，我來了。讓我們攜手創造更繁榮的未來！」