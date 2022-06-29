中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今(2022)年9月30日。指揮中心指揮官陳時中也公布開打時間，「由於食藥署事先完成相關檢驗，預計1周內完成封緘檢驗，預計7月8日起提供接種」。

陳時中表示，本來今天開記者會是因為有多批不同疫苗會到，但有些簡單文件問題需要補充，目前預計明天上午會有50.4萬劑Novavax疫苗抵台，這兩天如果有其他疫苗抵台，會再和大家報告。

指揮中心進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml。首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種。

指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

台大醫院感染科醫師李秉穎說明，Novavax和流感疫苗、HPV疫苗、B肝疫苗一樣都是蛋白疫苗，安全性差不多，臨床試驗裡面不良反應較少，發燒不超過2％到3％，主要是局部疼痛、紅腫，而倦怠、頭痛等全身性不良反應較少，也沒有血栓、心肌炎等嚴重不良反應。他建議，過去曾經有嚴重副作用的人，可以選擇接種Novavax疫苗，或是覺得不能忍受副作用，也可以用Novavax疫苗來補足劑次。