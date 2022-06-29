團隊以剛斷奶幼鼠進行「鑽管實驗」。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

原來誰先放棄才是勝負關鍵！清大幼教系副教授周育如與系統神經所助理教授郭崇涵的幼兒與幼鼠跨物種研究發現，社交階級形成從小就決定高下，有些幼兒能自然取得支配權，成為團隊領袖，但最終輸贏關鍵仍在於「輸家」，只要輸家堅持不放棄，仍有機會成為贏家！

郭崇涵長期研究動物社交階級，他觀察到幼兒社交階級的形成方式，與幼鼠有驚人相似性，於是與研究幼兒社交階級的周育如合作展開研究。

團隊把兩隻剛斷奶幼鼠放入管子兩端，如黑羊白羊過橋般，進行「鑽管實驗」，觀察幼鼠在管子中間相遇時，哪一方的誰會先後退。

結果發現，階級高的幼鼠未改變自身行為，反而是階級低的幼鼠決定放棄、不戰而逃的退縮行為，才是輸贏關鍵，顯示出社交階級的「敗者效應」。

周育如指出，團隊另再對216位幼兒園5至6歲的中大班幼兒，進行遊戲競爭實驗，在堆積木遊戲中，強勢幼兒不需硬搶就能指揮對手把積木拿過來，弱勢幼兒往往自己先放棄，不然就是幫對手蓋房子。

研究也可看出，有些幼兒自然成為團隊中小領袖，能發號施令、決定遊戲規則，而不易堅持、容易退縮的幼兒，則易落入臣服、追隨地位，不常參與決策，意見也很少獲同儕看重或認同，而且一旦形成社交階級後，就難以改變。

郭崇涵說，研究也發現，輸家能否「逆轉勝」的關鍵在於堅持下去、不放棄原本目標，因此周育如也建議，家長和老師可多留意處於社交弱勢的幼兒，協助累積正面經驗、提升自信，有益未來人際相處。

清大與新竹教育大學自6年前合校後，鼓勵兩校區教授跨領域研究，本研究也是由清華研發處跨領域計畫支持，由教育學院幼兒教育學系與生命科學院系統神經科學研究所，組成跨領域團隊，成果也登上國際頂尖期刊《細胞》（Cell）的子期刊《iScience》。