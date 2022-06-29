第四劑疫苗接種對象擴大。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今表示，近1周（6／22～6／28）境外移入病例新增502例，較前1周上升2成8，國內也持續檢出感染BA.4、BA.5境外移入病例。為因應變異株衝擊，7月1日起，指揮中心將擴大第2次追加劑（第4劑）的接種對象，開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種，與第1次追加劑需間隔5個月以上。

為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫的衝擊，加上目前國內仍處社區流行階段，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6月27日專家會議建議開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。前述對象經評估自身風險後有意願接種，與第1次追加劑應間隔5個月以上再接種。

指揮官陳時中說，指揮中心原僅開放第1類醫事人員、65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者接種第2次追加劑（第4、5劑），7月起則擴大實施至機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。換句話說，邊境相關、照顧檢疫對象、社福系統的人都可以來打，希望把防線做得更好。