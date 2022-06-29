衛福部長陳時中今天宣布，肺癌早期偵測計畫啟動，7月起具肺癌家族史、重度吸菸史的中老年人，可每2年1次低劑量電腦斷層篩檢肺癌，公費補助每案新台幣4000元，預估逾1.8萬人受惠。

世界衛生組織（WHO）指出，肺癌是全球癌症死因第1名。台灣肺癌標準化死亡率雖已連續9年下降，肺癌仍高居國內癌症死因第1名，109年共9629人死於肺癌，占所有癌症死亡人數的5分之一，約19.2%，肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。

LDCT是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。衛福部自今年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT補助，台灣是世界第1個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

凡符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理的90家醫院預約檢查，第1種條件是「具肺癌家族史」，為50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；第2種條件是「重度吸菸史」，為50至74歲吸菸史「30包-年（每天1包、吸菸達30年）」以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。

今年預估可提供1.8萬名以上肺癌高風險族群接受LDCT 檢查，雖然LDCT可協助早期診斷肺癌，降低肺癌死亡率，但民眾也應了解LDCT篩檢發現結節比例高，但多數為良性結節，建議檢查結果異常民眾，應配合醫師建議持續定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化情形。

衛福部103年起補助台灣肺癌學會對吸菸以外危險因子執行「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險族群研究」，由中研院院士楊泮池主持，第1輪LDCT肺癌篩檢試驗結果顯示，50至74歲具肺癌家族史者（父母、子女、兄弟姊妹罹患肺癌）肺癌檢出率較其他不吸菸肺癌高危險族群高。

衛福部長陳時中今天在記者會中表示，第1期肺癌5年存活率約9成，第2期6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，期別之間5年存活率差距很大。肺癌一直是大家心中的痛，對國民健康傷害很大，希望透過計畫開辦，提高肺癌早期發現機會，降低死亡數目。

陳時中說，戒菸是男性肺癌重要預防方法，抽菸是肺癌危險因子，所以比較多國家是對長期抽菸者進行補助，因為楊泮池主持的研究計畫，家族史是女性肺癌高風險因子，所以將家族史加入補助條件，希望有謝及早發現、及早治療，與精準醫療雙管齊下，讓肺部照顧更完善。（編輯：陳政偉）1110629