三五族廠英特磊IET-KY（4971）29日召開股東會，通過配息1.5元。董事長暨總經理高永中表示，高端pHEMT、5G相關磷化銦（InP）磊晶片量產訂單均已到位，隨市場需求暢旺，磷化銦各主要磊晶產品有較大幅成長的空間，對今年整體營運表現樂觀以待。

高永中指出公司營運重點，包括推動5G及LiDAR（光達）相關RF（射頻元件）及光電產品；量產及先進產品並重，聚焦MBE有優勢的國防產品及其他新創產品；自行開發生產MBE的整體機台整合，終端應用上則是國防與消費產品並重。

面對市場需求，公司預計，今年各項產品的銷售將維持相近的佔比，其中，磷化銦各主要磊晶產品，有較大幅成長的空間。預測今年產品比重，以磷化銦最高、估50％，砷化鎵（GaAs）以約25％次之，銻化鎵（GaSb）則約15％，MBE勞務約:10％。

英特磊今年前5月營收達3.87億元，年增42.1％，而單月營收年增率則已連5月維持雙位數成長，面對市場需求暢旺，搭配公司策略方向明確，法人對英特磊今年整體營運表示期待，並預估全年營收年增率有機會達16～26％水準。

值得一提的是，高永中雖旅居美國，但每當法說會、股東會，一定飛回來台灣親自出席。深受疫情影響、未能返台的高永中，在睽違兩年後，抓緊隔離政策逐步寬鬆，久違地現身股東會，顯示對台灣投資人的重視。