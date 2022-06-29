中重症+227例 30多歲男罹癌確診隔天病逝

國內今天新增42112例本土個案以及85例死亡個案，其中死亡數是6月以來第二度百例以下，同時也是六月以來新低，今日最年輕死亡個案包含兩名30多歲男子，中央流行疫情指揮中心指出是因為癌症共病死亡。

今天新增的個案，以台中市新增6117例最多，其次為新北市新增5747例、高雄市新增5139例、桃園市新增4040例、台南市新增3910例、台北市新增3314例、彰化縣新增2794例。

此外，中重症今日新增227例，其中中症佔147例，重症則新增80例，不過沒有新增兒童重症。

指揮中心表示，本土疫情死亡高峰自進入六月以來已有下降趨勢，6月27日首度跌破單日百死之後，今天再度降至85人死亡，寫下疫情高峰以來新低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案年紀介於30至90多歲，最年輕死亡個案為兩名30多歲男性，都沒打過疫苗，兩人都有癌症等慢性病史，研判是染疫後因肺炎與癌症共病死亡。

羅一鈞說，其中一人在6月14日發病，出現咳嗽、流鼻水等症狀確診，6月26日死亡，死因診斷為肺炎併呼吸衰竭及癌症轉移；另一人則是於6月25日癌症住院治療期間，採檢確診，隔日死亡，死因診斷為癌症、新冠肺炎確診。