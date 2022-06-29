恩恩爸表再提出8點問題，要新北市政府回答。（翻攝畫面／李奇叡新北傳真）

「恩恩案」持續延燒，更衍生出政治攻防，外界持續關注，指揮中心發言人莊人祥昨表示，為給家屬清楚說明，要求新北市政府提供正式報告，還原整起事件經過。對此恩恩爸表示「欣慰」，並再提出8點問題，要新北市政府回答。

恩恩爸稍早發文表示，CDC昨於例行防疫記者會上，說明正式啟動恩恩送醫延誤的調查，並要求新北市政府提供詳細的調查報告，他對此發展感到欣慰，壓在身上的壓力也得到部分的釋放。

恩恩爸說，努力追討真相將近一個月，他終於得到了國家公權力的幫助，並稱：「我相信藉由CDC正式的調查，將徹頭徹尾地把所有真相挖掘出來，並確保新北市未來不會再發生相似的悲劇，進一步讓百姓的緊急醫療救護權利獲得充分的保障，也讓社會大眾重拾對於緊急醫療救護的信任度。」

恩恩爸也強烈要求，新北市政府必須啟動行政調查，並提出八點問題：

1. 誰制定新北這個SOP？誰該為此負責？

2. 衛生局(衛生所)失聯的原因？當下的指揮官是誰？

3. 消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資？先進的防疫派遣系統在哪裡？

4. 衛生局和雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪？

5. 雙和當天有不收covid病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？

6. 消防局第一通的接線值勤員有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何？當日指揮官是誰？

7. 第一通電話已經知道恩恩昏迷 為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？

8. 恩恩血氧濃度，是以救護記錄表「無法量測」為準？還是以救護員無線電回報80為準？請消防局說明救護的SOP，以釐清恩恩救護時血氧數值的爭議。

恩恩爸認為，這些問題都是新北市政府可以內部釐清，不需要任何第三方的協助，因此希望市府能給予回應。