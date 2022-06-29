今天在大聯盟場上天使以4：11不敵白襪，他們派出新人希爾賽(Chase Silseth)先發投球，但僅撐4.1局失3分，加上後面4名牛棚合力「放火」，讓白襪全場敲出17支安打(2轟)海灌11分，這恐怕讓「神鱒」卓奧特(Mike Trout)和大谷翔平非常無奈，因為他們上演「背靠背」全壘打，結果還是眼睜睜看著勝利溜走。

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前4局天使投打皆發揮出色，希爾賽僅被敲2安打無失分，打線更在3局爆發，面對白襪先發奎托(Johnny Cueto)他們毫不留情，游擊手維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)率先敲出陽春炮，卓奧特和大谷接力開轟再拿2分，目前他們兩人已為球隊貢獻40發全壘打，分別是23轟與17轟，不過比賽到了5局風雲變色。

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This Shohei Ohtani double is the hardest hit ball across baseball today at 115.2 MPH 🔥



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5局希爾賽先三振1人，接著連續被敲安，然後遭哈里森(Josh Harrison)轟出追平3分炮，教練將他換下改派奧利弗(Oliver Ortega)，沒想到他繼續丟2分，羅伯特(Luis Robert)為白襪送上2分炮，一舉將比分超前至5：3。到6局盧普(Aaron Loup)上陣，他是今天唯一沒失分的投手，但也只解決1人，不過幸運逃過接下來的「大核爆」。

7局白襪猛敲6安獲2保送，瘋狂攻下5分，艾爾維斯(Elvis Peguero)、貝瑞亞(Jaime Barria)被打到花容失色，7局下大谷敲二壘安打取分，但8局牛棚還是不賞臉，讓分差被徹底拉開，最後無奈吞敗。此戰大谷3打數3安打有2分打點、選到1保送，打擊率升到.268，如此表現仍難救球隊，明天他將先發投球，挑戰個人4連勝。