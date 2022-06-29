據TrendForce最新Micro LED報告研究顯示，在眾多的Micro LED顯示應用領域中，Micro LED微型顯示器將是接續大型顯示器發展的新型高階產品，預估至2026年Micro LED AR智慧眼鏡顯示器晶片產值為4100萬美元。而2025至2026僅一年的時間產值有大幅成長的原因，主要來自於紅光晶片、雷射轉移、晶圓結合及全彩化等技術逐漸成熟，可提高良率及降低生產成本。

TrendForce表示，Micro LED AR智慧眼鏡現狀因全彩化技術的瓶頸而以單色顯示為主，僅能展現基本的顯示資訊功能，包括資訊提示、導航、翻譯以及提詞器等。而未來全彩化技術成熟後，將首先應用在特殊領域如醫療手術或檢測儀器、工廠的環境監控或檢修工具、軍事用途等，當技術再精進，成本價格降至可商品化的階段時，才有機會在消費性的全彩顯示產品上應用。

TrendForce表示，理想中的穿透式智慧眼鏡其顯示器必須符合以下三大條件，首先在量與體積控制方面，為了盡可能減輕眼鏡的穿戴負擔，對應到顯示光引擎的尺寸大小約在1吋以下；其次是內容辨識度要求方面，顯示器亮度規格至少必要達到4000 nits以上，以確保不受天氣或場地等外在環境影響；最後則是解析度至少須達3000 PPI以上，才能讓投影放大的畫面能夠清晰閱讀。

然而，能同時滿足上述微型顯示器嚴苛要求的技術並不多，呼聲最高的莫過於同屬自發光技術的Micro LED和Micro OLED，但Micro LED目前處於AR應用技術發展初期，仍有挑戰仍待克服。由於解析度的需求大幅提升，畫素增加的同時勢必同步進行晶片的微縮，在Micro LED尺寸至少需要縮小到5um以下的情境下，磊晶製程因波長均勻性問題將影響良率。

其次，更小的晶片也讓紅光晶片的外部量子效率(EQE)的問題浮上檯面，進而影響全彩化的發光效率，將面臨僅能顯示單一顏色的挑戰。第三，雖然全彩化的問題可以透過藍光晶片搭配量子點技術予以克服，但現階段量子點技術應用在Micro LED製程上仍有不少技術瓶頸尚待突破。

第四，在Micro LED晶片與CMOS背板以晶圓片對接方式作業，若以雷射轉移方式將RGB晶片轉移至背板上，當雷射轉移區域的能量控制不均勻時，將影響Micro LED晶片的轉移良率。最後，如何快速的檢測背板上Micro LED微型顯示器光引擎的電性及光性，以及維修檢測後的壞點，也是影響製程與成本的關鍵因素。

TrendForce表示，雖然Micro LED應用在AR智慧眼鏡需克服的障礙仍多，在全彩化技術發展與量產時程相對落後於Micro OLED，但Micro LED在對比度、反應性、壽命、省電等諸多規格表現上仍優於Micro OLED，在考慮穿透式AR智慧眼鏡因光波導元件技術的限制，導致光效率難以突破1%限制的前提下，中長期來說Micro LED仍是絕佳微型顯示器光引擎技術的選項。