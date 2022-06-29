社群媒體平台Pinterest宣布，已擔任執行長長達12年的希伯曼（Ben Silbermann）即將卸任，其職位將由谷歌商務部門主管瑞迪（Bill Ready）接班。

受此消息激勵，周二Pinterest盤後股價上漲4.37%，報20.56美元，稍早前一度大漲9%。市場認為這項人事安排，突顯出Pinterest的營運重心將從以廣告為基礎的商業模式轉向電子商務。

瑞迪現年42歲，過去兩年在Alphabet旗下搜尋巨頭谷歌負責商務和支付事業，也曾在PayPal擔任過高階主管。

Pinterest延攬瑞迪，意味著身為共同創始人的希伯曼、在2010年公司草創時即擔任執行長的時代結束。這12年來，Pinterest發展迅速，目前每月活躍用戶已經突破4.3億。

Pinterest表示，現年39歲的希伯曼將擔任新設立的執行董事長一職，並保留其董事會席位，而瑞迪也將加入董事會。

瑞迪除了將擁有年薪40萬美元，也將獲得能購買約860萬股PinterestA類股票的選擇權獎勵。