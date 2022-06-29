日本政府近期力拚重振半導體產業，包括讓台積電進駐熊本設廠並給予優渥補助，日本經濟產業省在5月底宣布將再度撥款約190億日元（約合台幣42億元），以支持台積電在日本與20家日企合作進行半導體製造技術研究開發。不過《日經中文網》以「日本鉅額補貼台積電會有果實嗎？」為題發表文章，強調在世界上如此厚待海外企業，迅速確定補貼提供的案例，除了日本以外並不存在，並稱台積電到2024年底投入運行的新工廠，基本上只向索尼集團供貨，會對日本帶來什麼幫助仍是未知數。

報導指出，全球半導體廠商的招商競爭很激烈，但在2年多之前吸引到台積電的美國，至今仍未確定補貼的提供，質疑日本政府似乎「只顧招商」，強調日本提出的半導體產業政策有諸多需要重新審視的地方。

報導提及，日本經濟產業省利用鉅額資金吸引台積電到熊本設廠，但會對日本帶來什麼幫助，這一部分也模糊不清，分析台積電到2024年底投入運行的新工廠，基本上只向索尼集團供貨，製造的半導體也很特殊，預計配備於智慧手機的鏡頭等，主要供應對象則是大陸企業和美國蘋果，是否有助於日本的經濟仍是未知數。

報導稱，日本經濟產業省在解釋向台積電補貼約190億日元的資料之中，針對「合作企業和機構」，列舉了20多家日本強有力的材料與製造設備相關企業，僅看這一點，感覺實際上很多日本企業將積極參加台積電的研發，但採訪被列出名稱的多家企業的負責人，卻發現情況有所不同，困惑的聲音大量出現，包括「突然出現本公司的名字，感到吃驚」、「事前完全沒有接到經濟產業省的聯絡」、「並未向本公司作出任何説明，之後也沒有獲得經濟產業省的詳細解釋」、「我們要做什麼？」顯示日本經濟產業省有可能並未與日本企業進行充分的事前磋商。

報導進一步指出，日本政府認為總計約5000億日元的補助對台積電是必要的，但日本能否獲得與鉅額補貼相稱的果實呢？按照現行的制度，即使台積電利用日本的國家經費推進研發，進而取得成果，也可能並不回饋日本，而是獨佔技術帶回台灣。並強調，屬於鉅額國家經費被投向一家海外企業的罕見情況，應該需要更加慎重。