南韓官員表示，如果中方入侵台灣，南韓預期美國將作出軍事回應。

美國新聞網站Axios今天報導，這位南韓官員表示，北京揚言若有必要將用武力把台灣納入控制，而這個威脅所呈現的或許就是中美最可能爆發戰爭的情況。他說，作為美國盟友，南韓在捲入這類衝突上會十分小心謹慎，但美國若未以武力回應，南韓將會擔心自身安全。

這位不願具名的韓國官員是在首爾和一小群記者討論南韓新政府外交政策優先事項時，發表上述言論。

這名官員說，中方目前對南韓構成安全「風險」，尚未構成直接「威脅」，但若台海發生事端，這個平衡恐會生變。

當Axios記者問及首爾當局是否希望美國軍事回應解放軍犯台，這名官員說，美國有所回應會讓南韓「比較放心」，即使這可能導致美國和日本向南韓提出軍事支援的要求。

不過對於南韓是否願意派出自家軍隊協防台灣，這名官員並未透露。

這名官員說，如果美國置台灣於不顧，將被視為美國可能不會協防南韓對抗北韓來犯的訊號，「我們可能理所當然地認為，如果中方攻擊台灣，美國必將干涉。」

美國總統拜登5月底出訪日本時表示，一旦中方對台灣動武，美國將會進行「軍事介入」以防衛台灣。拜登上任三度表白美國會協助抗中保台，但白宮仍堅持其實施多年的「戰略模糊」政策沒有改變。