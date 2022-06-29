提振疫後經濟，台中市府追加3.5億「購物快樂送」與1.2億「餐飲安心吃振興補貼」預算，29日在議會分組審查，民進黨議員周永鴻抨擊根本拿中央的補助亂花錢，表示若通過將愧對市民，主張退回；國民黨議員則強調可帶動消費、有實質效益，主張通過，雙方爭執不休，預算在吵鬧中通過，周則保留大會發言權。

周永鴻表示，經發局提出的預算追加，餐飲安心吃振興補貼是發給每間餐飲小吃業者5000元清消費用，但這應該屬於衛生單位的權責，經發局根本亂花錢；另購物快樂送本預算僅編列4600萬，竟大手筆要追加3.5億，其中抽獎獎金就占了3.3億，不合理，兩筆預算都應退回。

國民黨議員黃健豪、楊正中則說，餐飲安心吃發給餐廳小吃店5000元，是因疫情餐飲業受創嚴重，藉以補貼通膨與物價上漲等損失；購物快樂送去年僅編4600萬，是因沒料到今年疫情又升溫，造成經濟衰退，追根究柢是中央做不好，市府透過抽獎送現金的方式鼓勵民眾來消費，應全力贊成。

國民黨議員包括陳文政、冉齡軒及林進榮等都贊成通過預算，且藍營議員直指「不贊成預算通過就是阻礙台中經濟發展」，要求直接通過或進行表決；周永鴻則堅持兩者經費編列的不合理、市府亂花錢，主張退回或送大會表決，雙方爭執不休。

召集人鄭功進說，藍營以在委員會的人數優勢，強行通過超過本預算10倍的追加額度，明顯就是選舉年要「灑幣」換選票；至於餐飲小吃補助也忽略夜市攤販。

經發局長張峯源則強調，中研院研究顯示，去年購物節活動登錄金額達290億，其中有53億來自外縣市民眾的消費，創造GDP效果約33.52億、就業效果達2萬1970人，顯示購物節活動的舉辦對促進消費、提升就業有幫助。