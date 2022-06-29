一年一度的Click Awards金手指網路獎即將開跑，這項兩岸網路行銷界歷史最悠久的競賽活動已經舉辦23年，每年由華人地區專家組成的評審團，選出當年最優秀的作品，並舉辦頒獎典禮，致敬優秀的獲獎團隊。

金手指獎創辦於1999年。在網路興起之初，透過競賽交流，鼓勵創新創意，帶來商業轉化，促進產業的繁榮發展。23年來，見證了網路發展，從電腦通信科技變成數位生活模式，從Web1.0走進了Web3.0。大會累計也頒出了將近600個金獎。

第23届Click Awards金手指獎由跨界資深創意人紀淵字先生設計，有鑒於元宇宙概念的的興起，提醒網路行銷人『我們正在吹宇宙風』。期許數位創意，能在變化莫測的時代中探索未知，找到新機會、發掘新生意。

主辦單位表示，今年項目由去年29項增加為31項。同時爲獎勵行業傑出人物，特增設【傑出人物獎】包括「終身成就獎」、「年度人物獎」、「年度新銳獎」此獎項可自我推薦或推薦他人參加。另外，【行銷類】新設「娛樂行銷獎」、「私域流量行銷獎」、「直播行銷獎」、「智慧行銷獎」、「事件行銷獎」、「公益行銷獎」；【創意類】增設「音頻創意獎」、「長視頻創意獎」；【應用類】則改增3個項目，包括「沉浸式體驗應用獎」、「元宇宙NFT應用獎」、「綜合項目獎」。

第23屆Click Awards金手指奬設置類項(圖:主辦單位提供)

第23届金手指獎報名時間即日起至8月31日止，早鳥優惠于7月31日前報名並完成繳費者，享有8折優惠。獎項參賽辦法詳細內容請參閱金手指獎網站：https://www.timesawards.com.tw