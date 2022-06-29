（2022年6月29日，台北訊）今天Niantic宣布和美國國家籃球協會（NBA）、美國國家籃球協會球員工會（NBPA）協力打造全新的現實世界手機遊戲：《NBA All-World》。《NBA All-World》是一款讓NBA球迷置身於真實世界原宇宙、獨步全球的遊戲。

《NBA All-World》是一款免費遊玩、加入定位技術的官方授權籃球遊戲，目的在讓玩家可以找尋、挑戰和對決社群中的NBA現役球星，將他們招募進隊伍後，於球場上證明自己的實力。

找尋、挑戰並和其他玩家。

《NBA All-World》是一款免費遊玩、加入定位技術的官方授權籃球遊戲，目的在讓玩家可以找尋、挑戰和對決社群中的NBA現役球星，將他們招募進隊伍後，於球場上證明自己的實力。

Niantic的資深製作人Matthews表示：「《NBA All-World》將成為體育遊戲中第一款、原創的現實世界手機遊戲，將同時吸引一般玩家與熱愛NBA的粉絲。」、「我們並在創造和設計一款讓玩家能夠表現其出身背景，並展示個人風格的遊戲。」

「透過和Niantic的合作，《NBA All-World》將提供全球粉絲們一個千載難逢的機會，完全沉浸在NBA的活力和熱情中。」NBA消費品部主管Matt Holt表示：「從遊戲名稱就可以看出，我們相當期待透過這款遊戲的沉浸式體驗，和世界各地的粉絲互動。」

「《NBA All-World》給了我們一個機會，將NBA球員帶進Niantic的真實世界原宇宙裡，並為粉絲和球員開創全新互動方式。」NBPA開創引擎THINK450的授權副總經Josh Goodstadt談道，「Niantic對於打造鼓勵當地社群互動的遊戲已經相當有經驗，在《NBA All-World》中加入我們的球員，更能加深玩家的沉浸感。」

除此之外，《NBA All-World》也將融入NBA的時尚穿搭，讓玩家可以為球員替換自訂服飾。

融入NBA的時尚穿搭。

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