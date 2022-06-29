宜蘭縣政府籌劃2億元修建宜蘭運動公園田徑場、足球複合式運動場，今（29日）上午9時30分在縣長林姿妙、教育部體育署長官開球見證下正式啟用。（吳佩蓉攝）

教育處長王泓翔指出，透過此計畫整建既有田徑場、建置符合競賽規格足球場，提供球員休息室、訓練室等空間，滿足選手訓練需求，及增設1000個觀眾席位，提供更優質的培訓及觀賽場地，培育更多縣內優秀的運動人才。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

教育處長王泓翔指出，透過此計畫整建既有田徑場、建置符合競賽規格足球場，提供球員休息室、訓練室等空間，滿足選手訓練需求，及增設1000個觀眾席位，提供更優質的培訓及觀賽場地，培育更多縣內優秀的運動人才。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

教育處長王泓翔指出，透過此計畫整建既有田徑場、建置符合競賽規格足球場，提供球員休息室、訓練室等空間，滿足選手訓練需求，及增設1000個觀眾席位，提供更優質的培訓及觀賽場地，培育更多縣內優秀的運動人才。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府籌劃2億元修建宜蘭運動公園田徑場、足球複合式運動場，今（29日）上午9時30分在縣長林姿妙、教育部體育署長官開球見證下正式啟用；全新運動場不僅做為培育縣內優秀體育選手的搖籃，更是熱愛運動族群最佳的活動場域。

縣府積極向中央爭取經費，在2019年2月20日的體育署核定計畫，獲教育部體育署及宜蘭縣議會的大力支持下，補助1億6000萬、縣府自籌款4000萬，共2億元經費修建。

林姿妙表示，全面升級的宜蘭運動公園，不僅能作為全國級田徑比賽及足球競賽的複合式運動場，對於推展縣內的田徑賽及足球競賽，皆有實質上的效益；另外也增設槌球場、無障礙電梯等設施，營造優質友善運動環境，讓縣民更活、更健康、更快樂，把健康放在第一位。

縣府教育處表示，目前縣內足球重點的學校有宜蘭市南屏國小、凱旋國小、復興國中、宜蘭高中、羅東鎮北成國小、員山鄉七賢國小、員山鄉員山國小、冬山鄉順安國中及南澳鄉澳花國小等9所學校。

教育處長王泓翔指出，透過此計畫整建既有田徑場、建置符合競賽規格足球場，提供球員休息室、訓練室等空間，滿足選手訓練需求，及增設1000個觀眾席位，提供更優質的培訓及觀賽場地，培育更多縣內優秀的運動人才。

宜蘭縣立體育場表示，該計畫2020年10月開工，歷經疫情勞工短缺、原物料調漲等狀況下，終於在今年3月完工；迄今已使用40年，藉此次計畫翻修，已達新建的效果。

包含整建多功能運動草皮、機電設備改善、新增夜間照明設備、增建無障礙電梯、無障礙及親子廁所、觀眾席、球員休息室等供多種運動項目使用；藉此提升宜蘭運動公園的設施服務品質，進而嘉惠更多元的運動賽事。