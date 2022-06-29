民進黨傳出擬提名立委劉櫂豪參選台東縣長，爭取提名的前立委賴坤成今天表示，他「無語問蒼天」，之前他像哈巴狗一樣求見選對會高層和黨主席蔡英文，卻被當空氣，但只要選對會還沒有對台東縣長部分做最後宣布，他不會放棄任何機會，會繼續爭取。

賴坤成今天接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》節目專訪，他說，自己這幾10年來，特別是這幾個月來，為台東、為民進黨到處奔走，結果落掉這樣一個下場，心裡非常不平衡。

民進黨擬提名劉櫂豪選台東？賴坤成怨：被當空氣。（震傳媒《新聞不芹菜》節目提供）

賴坤成透露，劉櫂豪在2018年選台東縣長慘敗以後，就曾經在公開或私底下說過他不再參選縣長，賴在表態爭取提名之前，也詢問過立委陳瑩等人，他們也都堅決表明不會參選縣長，所以他才決定投入。

他說，自己曾經想跟劉櫂豪討論整個台東鄉鎮長和代表，以及未來立委等布局，但劉一直都沒有回應，也不願意跟他見面。在他表達有意願爭取提名時，甚至有很多來自不同方面管道一直要他不要出來選，希望能營造「因為沒有人要選，所得不得不徵召劉櫂豪」的氛圍。

他指出，民進黨執政後，劉櫂豪集所有黨政資源，但得票數卻是愈來愈差，2018年國民黨推出的台東縣長候選人史上最弱，但劉櫂豪卻大輸2萬多票，這是非常大的警訊。

如果這次再讓劉櫂豪出來選台東縣長，他說他可以打包票，票數一定非常難看，而且一定會落選，希望民進黨中央在最後關頭一定要懸崖勒馬。

他也透露，截至目前為止，選對會從沒有徵詢過他，也沒有任何協調，「都是我自己像哈巴狗一樣要去拜託他們」，希望跟他們說明立場，他要求見黨主席蔡英文總統，到現在也都沒有任何下文，「把我當作空氣一樣」，這是他一直沒辦法接受的。

賴坤成痛心的表示，民進黨號稱民主政黨，為什麼在台東縣長選舉，這一次會搞成這樣一個田地。但既然昨天的選對會沒有針對台東縣長部分做最後決定，他不會放棄任何機會，會繼續爭取，也會繼續在台東跑既定的行程。