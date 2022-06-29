基隆市公車7月1日起，實施「上下車刷卡」政策。（陳彩玲攝）

基隆市公車7月1日起，實施「上下車刷卡」政策。（陳彩玲攝）

基隆市公車7月1日起，實施「上下車刷卡」政策，市府盼藉此收集公車大數據，分析各路線營運狀況，改善虧損問題，辦期3個月搭配抽獎活動。至於兩段式公車，市長林右昌表示，將在適當時間選擇使用率高的路線試辦。

林右昌指出，這項措施是市公車新的里程碑，希望市公車使用獲得大數據，讓交通單位清楚掌握搭乘使用人流，相信對路線優化有很大幫助，並提及，公車處在他上任後改進許多，不僅客訴件數大幅減少、市公車整體形象及服務品質變好，近年預算也都給好給足，今年更追加預算編2.4億元補足財政缺口。

他強調，執政8年未增加公車處負債，未來營運與車輛管理會再更精進，且因基隆市公車使用習慣與頻率在全國數一數二，如何找到平衡與永續發展是現在最重要的課題，不再是過去單純思考民營或非民營。

至於兩段式公車，林右昌說，市府規劃已久，但要改變民眾使用習慣需要時間，不能貿然上路，會在適當時間選擇一條最熱門、使用率高的路線推動，確保政策成功是最重要的事，也會考慮路線調整。此外，未來是否會實施老人記點？他則回應，這是以後的事情，以後再說。

交通處指出，透過刷卡紀錄的大數據，將能更精確掌握民眾上下車熱點、計算人流及搭乘距離，對後續站牌設置及路線規劃更有效益，也能有效配置資源。7月1日起連3個月推廣公上下車刷卡措施，並搭配抽獎活動，每個月抽出50名幸運兒，500元禮券40名、1000元禮券10名，9月再加碼抽1台平板電腦。