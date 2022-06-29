炎亞綸和苗可麗對戲笑開懷。（三立提供）

龍語申（左起）、炎亞綸、陳冠霖劇中有對手戲。（三立提供）

炎亞綸跟著童星王宥謙學台語。（三立提供）

「炎P」炎亞綸驚喜客串三立8點台劇《一家團圓》，劇中角色是品牌代言人，對上2位老闆是陳冠霖與龍語申，這是他首次客串8點檔也是第一次全台語演出。日前傳出他要來三立演戲，有媒體形容是與三立大和解，對此一事炎亞綸表示：「本來就沒事，而且大家都在改變的路上，我也是其中一員。」伶牙俐齒的他還與「惡女一姐」苗可麗演出一段經典吵架對白，苗可麗露出少女般滿足笑容說：「跟帥哥演戲滿過癮的。」

炎亞綸和苗可麗先前時常在臉書上隔空相互「告白」，終於可以當面傳達愛意。炎說當年愛看8點檔《台灣霹靂火》，沒想到苗可麗現在就坐在身邊。苗見到偶像本人直呼圓夢，開啟迷妹模式模樣：「之前上炎亞綸的節目後，開始迷上他，之後就常跑去他臉書底下留言告白。」和劇中霸道凶狠的模樣判若兩人。炎亞綸還獻唱情歌，歌詞太過曖昧，苗可麗笑說：「再唱下去我什麼都會答應。」

苗可麗分享炎亞綸的體貼舉動，在女兒畢業時特地錄了一段祝賀詞，讓她直呼很感動，也一直把這件事放在心上。拍攝過程中，苗可麗大讚炎反應快，好奇問：「腦袋到底裝了什麼，為什麼可以反應那麼快？」炎笑說：「其實學生時期，同學就說跟我吵架很像在演八點檔。」他才驚覺自己講話戲劇化，但也特別強調自己是「為人和善型」。

劇情走向陳冠霖、龍語申兄弟倆出來創業設立服裝品牌，邀請炎亞綸擔綱代言人一角。炎亞綸一開拍就和好奇問龍語申：「你怎麼沒有穿冰鋒衣？」他半開玩笑說：「我是你老闆耶。」與陳冠霖對戲後，炎也大讚他有大哥風範，佩服他的抗壓性，在現場也會求好心切主動提出拍攝建議，讓整個進度順利拍完。

而炎亞綸開拍前也做足功課，特別和劇中小童星王宥謙請教台語，王宥謙也是炎亞綸的超級粉絲，是他節目的忠實觀眾，拍攝當天沒有班還特別來教偶像台語，一路跟在旁邊，就為等他拍完戲後交換LINE一起打遊戲。而張鳳書也特別穿著一身充滿少女心的粉紅洋裝出演，直呼：「我可是大迷妹呢！」