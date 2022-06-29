走進這間位於台北市重慶南路的辦公室，映入眼簾的是諾大的開放式辦公空間，員工們拿著筆電互相討論工作進度，不說，根本感覺不到這是成立近一甲子的台開。

近來頻頻登上新聞版面的台開，猶如八點檔連續劇般匪夷所思的事件，讓人不禁問道，這家公司到底怎麼了？！事實上，這家老字號的土地資產開發公司也曾盛極一時，尤其是台灣經濟因工業區而起飛的年代。現在的台開，正處於新舊世代交接的轉折磨合期，新任董事長邱于芸，接受本刊專訪時，坦言這條路顛簸難行，但她知道自己所堅持的事，是對公司、股東、員工都好的事。對於台開即將下市一事，她說：「如果每個人一生當中只能有一次信用額度，只要我還沒用掉之前，一切都有機會。」對於引發小股東爭議的私募案，私募股權投資是台灣企業相當熱愛的「籌資」方式。

談起去年至今，台開透過股東會決議的私募案，邱于芸表示，當初會貫徹私募案，最大目的就是充實營運資金、讓公司能繼續營運下去，希望資金儘快到位。當然，過程中難免會遇到不同意見，甚至面臨獨立董事質疑，但為確保廣大股東權益，在內部董事會上取得共識之後通過私募案，完成股東會決議。現在要做的事，就是讓台開順利經營，而這就是公司的「救命錢」。

雖然有部分大股東持反對意見，認為私募定價有「跳樓大拍賣」之虞對此，邱于芸說道：「一切依據股東常會決議的訂價和共識來推動私募，在合乎程序的情況下，這是現階段最直接，也迅速能為公司存續所做的努力之一。」並強調，參與私募案所取得的股票，不得買賣 (閉鎖3年)，也就是說，現任經營團隊必須說服有意參與私募的投資人，「台開在未來3年內能夠順利轉型、營運步上正軌」，這不僅攸關這筆投資能否順利回本，更是台開浴火重生的關鍵時刻。除了一肩扛下私募案的成敗壓力，身為台灣少數女性企業家的邱于芸也坦言，「確實有不少挑戰待克服」，不僅僅是以女性身分接班”類”家族事業而已，當前還有公司運作模式、債務狀況等問題需要重新檢視。

她形容，這就像接手了一台十幾年的古董車，你要思考幫它做那些檢驗？針對所看到的問題，做出怎樣的調整與更新，不只讓它能順利重生運作，而且性能更好，還要合於法規。接手台開之後，邱于芸發現一個最大的問題，就是察覺到過去所建立「政府委託式」的土地開發模式。

她舉例，過去與政府共同開發，可能一個案子一做就要十多年，但現代時代不一樣了，不是站在原地等待機會，除了必須重新評估融資、資金策略，更得思考怎麼去結合盟友，一起開發更多如高鐵案的大型案件。

邱于芸坦言，台開過去體質裡的國營與公股基因，某種程度或許註定了它的「不得安寧」，然而，民營化之後，台開必須不斷地適應時代的改變，才能尋求生存之道。許多人都在看，邱于芸會怎麼下這一盤棋，又會怎麼「改造」這間公司。

對此邱于芸也回應，她想做的轉型並不能隨心所欲，追求大破大立，更不是讓整間公司砍掉重練，反而是在傳統與創新中找到最佳的平衡。而現階段她正在做的，就是保留台開原先擅長的大面積土地開發優勢，把這項強項與品牌推廣出去，同時全盤檢視現有土地使用狀況是否能再優化升級，當中也包括協助輔導廠商、工廠進行必要的轉型。

在政策趨勢上，能不能跟上工業4.0發展，甚至是能否搭上新南向政策列車，跨出國門幫助更多東南亞台商在國內擴張或在海外設廠。「跟過去最大不同，我想是台開多了一份帶領台灣產業往上走的使命感。」邱于芸如是說。

比起回應滿城風雨的傳言，邱于芸更多心力是放在思索台開的未來與下一步。她用女性的細膩與過去的個人經歷，試圖用新思維與視野替台開「止血」，並注入新生命。她打趣形容：「現在的心境其實很像家庭主婦，要精準掌控家中整體財務狀況，把關每一筆開銷跟收支，但又不免想著要如何讓孩子去補習跟學才藝，甚至是送他出國深造。」

談到台開的短期規畫與轉型目標，邱于芸表示，首先除了解決過去財務槓桿失衡的問題外，另一個首要之務就是重建公司的「信用評等」。這不僅是讓外界能重新建立對台開的信賴並招募人才，也希望讓整個台開員工的內部氛圍，是信任公司、有榮譽感，也有足夠凝聚力的健康狀態。

或許邱于芸這條二代接班之路的開端，也是台灣經濟的中生代工同問題，雖比起一般企業多了點戲劇性，也註定得單打獨鬥，但從團隊的真實聲音或許也反應，台開的下一步有機會用團體戰翻轉宿命，撕下種種負面標籤。