王世堅喊「感情上100%」挺黃珊珊 柯文哲大笑：別黨意超過你的良心

年底選舉逼近，對於衛福部長陳時中下一階段任務是否投入選舉，台北市議員王世堅今(29日)在臉書談到，「他有更重要的任務在防疫總指揮這位子」。

王世堅昨(28日)在新聞談話性節目《年代向錢看》中表示，參選要個人意願，陳時中是被打鴨子上架，如果個人沒有意願或意願不高，這樣被拱出來，非常不好，且陳時中在防疫總指揮有責任心跟榮譽感。

另外，王世堅在臉書指出，根據最新民調，仍有近7成5民眾還是感覺疫情很險峻，有超過5成民眾認為陳時中應該繼續擔任防疫總指揮讓民眾放心，陳時中從五月民調48.9%上升至62.5%，他有更重要的任務在防疫總指揮這位子帶領全民對抗疫情。

談到台北市副市長黃珊珊民調的上升，王世堅分析，其實是因為綠營支持者一直無法確認綠營人選而感到的焦慮，所以民進黨一定要謹慎的面對首都市長提名，而且快。

另外，王世堅日前在議會質詢時也曾詢問市長柯文哲「你支不支持黃珊珊到底?」柯回，「會，我希望王議員也堅定支持黃珊珊」。王接著說「我感情上百分之百支持黃珊珊」，柯反問「理智呢?」王回，「理智往往戰勝感情」，引發柯一陣大笑。