苗栗縣議長鍾東錦29日下午獲悉黨中央提名謝福弘後表示，將繼續走自己的路。（謝明俊攝）

國民黨中常會29日下午正式提名前苗栗水利會長謝福弘參選苗栗縣長，積極爭取參選的苗栗縣議長鍾東錦聽聞消息後表示，自己將繼續走自己的路，謝福弘是同黨好同志，他不希望有人惡意去攻訐謝福弘，他將挑戰自己，不需要口出惡言，競選總部將在7月1日起正式運作，他將繼續走下去。

在黨中央確定提名之前，由於國民黨苗栗縣長參選人提名作業懸宕不決，引起藍軍戰將趙少康關切，29日上午，趙少康主動聯繫鍾東錦，邀鍾北上赴中廣與趙少康會晤，原本鍾東錦上午安排行程是準備參加頭份市農會新醬油發表會，因接到趙少康的邀請，臨時變更行程北上與趙會面。

鍾東錦與趙少康結識，是在去年國民黨力推4大公投時，趙少康曾南下苗栗實地觀察鍾東錦舉行百場公投宣講會時，對鍾東錦認真任事的態度，留下深刻印象，為了苗栗縣長參選人懸宕未決，特別在29日上午邀請鍾東錦北上一敘。

趙、鍾兩人是在中廣會面，鍾東錦原本要參加上午在頭份市舉行頭份市農會醬油發表會，臨時接到趙少康親自來電，邀請鍾東錦北上會面，鍾東錦才臨時取消出席頭份市農會活動，趕赴台北中廣與趙少康會談。

鍾東錦轉述2人會談內容，趙少康主要是替鍾東錦鼓勵、加油打氣，並對常中央未經初選或民調等正常程序，表示程序上確實有不完備之處，雙方結束會談後，鍾東錦就趕回苗栗，準備下一場行程，就在回到苗栗不久，獲悉黨中央即將稍後要正式提名謝福弘。