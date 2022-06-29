國民黨今天中常會，確定提名前農委會農田水利署苗栗辦事處處長謝福弘參選苗栗縣長，對此，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，不論是誰都給予尊重，他會繼續依自己步調往下走。

民進黨今年4月由中執會正式通過提名行政院顧問徐定禎參選苗栗縣長，相較國民黨遲遲未定，如今總算拍板要推謝福弘參選。

對於主要對手拍板定案，徐定禎表示，他的對手是誰都會給予尊重，但國民黨的人選歷屆以來都不脫派系，因此現在誰出線，他都不會特別感到意外，對苗栗鄉親來說，最需要的是新的局面，若他順利當選縣長，一定會翻轉苗栗。