外傳台中市議員陳清龍不再角逐連任？陳清龍今天強調，選舉尚未登記前什麼都有可能？陳清龍因與豐原區農會總幹事蔡森揚私交甚篤，蔡有意參選台中市第四選區議員，傳陳有意讓蔡接棒。陳清龍說，地方太過於敏感，也不排除是對手故意放風聲。蔡森揚說，他將由女兒蔡怡萱以無黨籍參選台中市第四選區市議員，並希望好友陳清龍能「鬥牽成」。

陳清龍曾擔任兩屆台中縣議員，連任3屆台中市議員。曾代表過國民黨、親民黨參選，目前是無黨籍；他在地方上握有國民黨軍系、地方社團及里鄰系統實力堅強。陳清龍與宋楚瑜私交甚篤，2012年曾代表親民黨參選立委，最終難敵藍綠夾殺落敗。

陳清龍在第四選區議員選舉中以第一高票當選，一般外界都認為他連任沒有問題。但他后里區主任日前去世，外界認為恐影響其選舉布局，最近傳出陳清龍可能不再參選議員，將交棒給年輕人。

陳清龍指出，登記之前都有各項可能，選舉本來就持續在變化的，他將持續在他民意代表的角色上，為人民服務、為地方建設，就像今天陪同去世的黃小弟弟母親召開記者會爭取公道。地方有他不再連任的傳聞，可能是他與豐原區農會總幹事蔡森揚太熟了。

陳清龍強調，因蔡森揚傳出要參選，大家都認為他可能要交棒蔡森揚，是「地方太敏感了」，也不排除是對手故意放風聲，強調一定善盡民意代表的角色跟責任。

豐原區農會總幹事蔡森陽說，他確定將由女兒蔡怡萱代表，參選台中市第四選區市議員，因與陳清龍交好，加上他之前有更上一層樓的意願；確實期盼陳清龍更上層樓挑戰立委，並牽成他女兒蔡怡萱參選市議員。但陳清龍僅說：「會認真思考、並未定案。」

市議員參選