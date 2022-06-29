今死亡人數下探85，寫下今年疫情高峰以來新低，中央流行疫情指揮中心評估，7月死亡人數維持穩定百例以下可期，不過要真正與新冠病毒共存，恐怕還是要等好幾年。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前已有部分天數的死亡案例在百例左右，依照趨勢步入7月穩定低於百例確實有可能，不過指揮中心會例行從死亡案例中撈取確診個案，作業時間較久，因此偶爾可能還是會有較高的死亡人數。

不過台大醫院感染科醫師李秉穎認為，面對未來疫情變化，實在無法準確預測，因此現階段很難回答何時能回到正常生活，目前僅是第一波大流行，這一波會持續多久？很多專家說的都不一樣，各國經驗也都不一樣，例如日本要3個月，韓國則是4至5個月，澳洲卻是過了半年還在流行。

李秉穎提到，現在Omicron病毒還有新的變異株，因此只能說最近幾個月都會面臨這一波大流行，仍要持續維持防疫，當然未來幾個月後，確診數會下降到一定水準，接下來會變成較小的流行，至於要到完全與病毒共存，則可能要花上好幾年。