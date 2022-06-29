日本索尼29日表示，PlayStation系列產品已日臻成熟且成功，故要找尋新獲利模來源。所以，現在就把焦點集中在個人電腦(PC)，像是電玩遊戲或競賽等相關視聽娛樂產品上。

PlayStation 5遊戲機的生產作業，因不斷受到供應鏈供貨不穩影響，索尼5月宣布，日後將轉向以PC還有移動裝置為基礎，研發更多線上遊戲以及硬體設備以饕全球玩家。

索尼推出的這個新利器，是以INZONE為品牌名稱，先推出PC電玩以及電競的專門耳機與螢幕。當然，INZONE也能完全配合自家的PS5相關產品。藉此，索尼希望能成為一個橫跨電影、音樂以及電玩的全球娛樂巨擘。

INZONE顯示器有兩種都是27英寸，解析度4K的M9系列，建議售價為899美元，1080p的M3則是529美元。前者計畫在2022年夏天推出，後者大概要等到2022年底才能看得到。

至於INZONE耳機有3款，價格是依電池耐久度，有線或無線，以及有沒有數位降噪功能而定。最貴的H9系列，使用無線藍芽，32小時不用充電，也是唯一具有數位降噪功能的，要賣299美元。其餘像是H7要229美元，最陽春的H3只要99美元。