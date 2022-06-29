余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70次化療，儘管身體被病痛折磨，余苑綺總是展現正能量抗癌，不過日前因腎積水入院動手術，近日再PO影片時，只見整個人又瘦了一圈，只有48公斤的她臉凹陷，手臂、脖子等多處都能看出骨頭形狀，消瘦模樣讓人心疼。

余苑綺身體前陣子狀況非常不好，不只吃不下也睡不好，臉頰還凹陷，弟弟余祥銓甚至說她是骷髏人，日前因腎積水入院動手術的余苑綺，出院後則在臉書PO出廚房清潔用品的業配影片，雖然她的氣色因為套濾鏡看不出來，不過身形又消瘦不少，尤其一個轉身，在手臂、脖子等多處都能看出骨頭形狀。

余苑綺拍片時只有48公斤，她臉凹陷，且手臂、脖子等多處都能看出骨頭形狀。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

余苑綺消瘦模樣讓人心疼，根據《TVBS新聞網》透露，經紀人表示，余苑綺拍片當時瘦到48公斤，不過她之後都有努力補充營養，現在已回到52、53公斤的正常體重，目前的身體狀況還可以，只是容易感到疲勞，不過仍要常跑醫院，尋找抗癌的新療程，期望能降低癌指數。

儘管余苑綺的身體虛弱，但為了一對孩子的教育費，她仍強打精神、努力接業配，經紀人也大讚，余苑綺為母則強、非常勇敢，真的很不簡單，「母親的所有特質在她身上都體現出來了！」