南投縣29日新增870例新冠肺炎確診個案，累積確診人數達到5萬5560例，新增一例死亡個案，90多歲婦人患有慢性疾病糖尿病，且未曾接種過疫苗；另外外傳南投有婦人確診沒藥醫，自行跑到藥局拿藥，遭民眾質疑衛生局是否螺絲鬆了，衛生局強調純屬個案，在疫情爆發後就啟動「藥師送藥到府」，至今已服務服務超過4000人次。

日前南投70多歲的確診婦人因感冒、流鼻水到藥局拿藥，沒想到藥局人員插入健保卡竟發現是確診個案，隨即通報衛生局，該確診婦人因離開指定隔離處所，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項，處新台幣20萬元到100萬元罰鍰。

衛生局指出，國內疫情於今年４月急速升溫，同月24日就啟動「確診者居家照護」，以及「藥師送藥到府」服務，來解決南投大眾運輸缺乏以及獨居者用藥需求，目前縣內共有41家社區藥局投入送藥到府服務，可透過視訊看診後，提供確診者安心取得藥物的管道。

衛生局強調，至４月啟用至今，已經服務超過4000人次，辛苦的藥師無論刮風下雨，都使命必達將藥送到民眾手中，因此絕對沒有怠惰，也呼籲有需要送藥服務的民眾，可以撥打衛生局電話由專人服務，以提供專門的送藥服務。