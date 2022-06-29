確診者分布情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天29日新增新冠肺炎本土確診1028例，其中男性499人、女性529人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬795人，人口占比確診率達13.22％。徐耀昌縣長叮嚀鄉親因應疫情仍要落實防疫作為，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，共同守護健康家園。

傳染病疫情一波未平一波再起，猴痘在國外日漸擴散，台灣近日也出現首位確診病例，苗栗衛生局長張蕊仙表示，猴痘為人畜共通病毒感染，潛伏期約5至21天，通常是6至13天，症狀包括發燒、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹。發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延至身體其他部位，四肢比軀幹常見。

因此，她提醒鄉親猴痘的預防方法就是前往猴痘病毒流行地區時，應避免接觸齧齒動物、靈長類、生病或死亡動物，所有食物須徹底煮熟才能食用，避免與猴痘病患接觸，或接觸時應配戴適當防護裝備，如有疑似症狀應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。

猴痘的預防與照護，不建議大規模接種猴痘疫苗，國際間通常建議高暴露風險職業，或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗，大多數病患不需要特殊治療，必要時可提供輸液或維持營養等支持性療法，以減輕症狀與併發症，目前有數種藥物可供治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

另外，本土疫情仍在社區流行階段，徐耀昌縣長請所有居家隔離者務必遵守防疫規定，不論是確診者、匡列接觸者及居家檢疫者，居家隔離（檢疫）期間應留在指定隔離處所，禁止外出。

倘有就醫或取藥需求，盡量善用視訊醫療再請親友代領藥，如為緊急就醫除洗腎等特殊需求以醫院就醫為限（至醫院緊急就醫前應主動與衛生局聯繫提出申請，經同意後暫時解除電子圍籬）。

除緊急就醫外，不可逕自到診所或藥局取藥，依據現行「健保醫療資訊雲端查詢系統」只要健保卡插卡時，就有警訊告知「新冠確診個案」，呈現違規外出事證也導致增加社區感染風險。確診者居家隔離擅自外出或其他違規情節，依法可處20萬元至100萬元罰鍰。