婚姻一直是感情關係中的大魔王關卡，夫妻關係要長久維持良好，對一般人來說已不是易事，即便是人前光鮮亮麗的藝人，也得面臨同樣的問題與困境，甚至可能因特殊的工作型態與作息，更難維持住婚姻，理科先生受訪坦言與理科太太離婚前，飽受冷暴力等5大問題所擾，但理科太太卻表示「有些事情跟他講的不一樣」，也有同樣走到離婚這步的明星，在婚姻中飽受困擾，如豔星林雅詩，以為嫁入豪門生活會幸福，沒想到最終是富尪分房5年黯然離婚。

港姐出身的港星林雅詩，與名導王晶簽約後演出多部三級片，也因輕解羅衫才在演藝路上大開知名度，他與富商溫文英交往3年多，於2005年時宣布奉子成婚嫁入豪門，並自此息影，沒想到恩愛都是假象，林雅詩離婚復出，痛曝自待產時就受到丈夫言語暴力，平時老公不但不照顧她，還對她都不理不睬，甚至雙方分房睡長達5年，才終於受不了而簽字離婚。

何如芸當年嫁入豪門並息影，16年後鬧婚變，坦言自己為婚姻放棄事業，甚至沒私房錢，是為了孩子隱忍了10年才離婚。(中時資料照片)

女星伊能靜與「哈林」庾澄慶愛情長跑超過10年，於2000年結婚，2年後生下兒子小哈利，但婚姻中飽受婆媳問題所擾，有資深記者曾爆料，伊能靜在跟哈林交往時就經常被刁難，進了庾家門並生下金孫後也沒改善，她一度孤身住在工作室，兩人於2009年離婚，伊能靜於2015年與大陸影星秦昊再婚。

女星何如芸在事業正巔峰時，宣布嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，隨後更毅然淡出演藝圈，努力給老公拚生子，為家庭付出，不料結婚16年後，2019年何如芸與王敏錡鬧婚變，雙方的離婚官司至今仍纏鬥未有結果，何如芸曾在節目中坦言，自己為了婚姻放棄熱愛的演藝事業，到頭來連私房錢都沒有，老公更是在婚姻中對她冷暴力，她是為了小孩才隱忍10年，終於下定決心恢復單身並復出。