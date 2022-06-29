新竹市29日新增895例確診個案，今年以來累積6萬7131例，全市確診比例約14.9％，目前居家照護者有6228人、居家隔離者為1537人。

衛生局表示，即日至7月31日止，指揮中心擴大提供社區式照顧機構定期公費快篩，服務對象18歲以上每周定期快篩2次、2至18歲則每周1次、未滿2歲則採PCR；工作人員每周1次快篩，已確診康復者則3個月內免篩檢，以降低社區式照顧機構群聚感染風險。

市府指出，國內家用快篩試劑數量充足，因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，疫情指揮中心宣布自7月1日起將實施第2輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取1份5劑快篩試劑及第3輪家用快篩實名制販售，已取消身分證尾數分流機制，請有需要民眾持健保卡至實名制快篩藥局通路領取或購買。

市府提醒，第1輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取1份5劑快篩試劑方案至30日截止，請尚未領取的家長盡速持幼兒健保卡至前述通路領取。

衛生局同時表示，中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每周一、三、五莫德納，每周二、四BNT，民眾可持身分證、健保卡及小黃卡到站施打。