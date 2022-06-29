在每一位小女孩的童年中，總喜歡把玩著漂亮的芭比娃娃，近期片商宣布將玩具拍成真人版《芭比》電影，甚至還釋出主角的個人劇照，不過女主角瑪格羅比(Margot Robbie)及男主角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)，似乎因年齡過大，導致外界普遍看衰此部作品，如今電影片場照再曝光，更讓影迷看了全都嚇傻。

margot robbie with another barbie outfit !! pic.twitter.com/FhrG9P43bb — 💭 (@safemargot) June 28, 2022

近期網路瘋傳數張真人版《芭比》男女主角在片場拍攝的實際照片，可見主角二人穿上螢光色系運動套裝，穿著經典「死亡芭比粉」迷彩，螢光綠、螢光粉、螢光藍等刺眼色系相互交錯，給人強烈的視覺衝擊，卻也讓觀眾眼睛感到不舒適，紛紛留言吐槽：「看這個配色就眼睛疼」、「螢光色好刺眼啊」、「他們好像一顆彩虹糖果」。

i’m so grateful to the barbie movie costume department specifically bc this is perfect pic.twitter.com/h9p6xw90S0 — cybr angel 👾 (@cybrxangel) June 28, 2022

儘管如此，女主角瑪格蘿比雖長相大致符合「芭比」，卻被質疑稍稍超齡，至於41歲的男主角雷恩葛斯林，要來挑戰芭比男友「Ken」，觀眾可就一點也不買單，紛紛質疑老氣和太過油條，甚至說出童年全毀的毒舌評論，而這次曝光的螢光色系服裝，不少網友也笑稱「收了多少錢要自毀形象？」

MARGOTS BARBIE VOICE WAITT pic.twitter.com/rsbpwQtChU — nai (@margotswhore) June 27, 2022

事實上，該部《芭比》電影尚在拍攝階段，從已知的劇情可知，有1位住在芭比王國的芭比娃娃，因不夠完美被國家驅逐出境，因此被迫在現實世界展開冒險的故事，儘管劇照負評不斷，還是有網友對電影抱持期待，紛紛留言：「其實我很喜歡這部電影金獎女導演」、「這是參考1994年的芭比娃娃吧」、「好啦葛斯林這次造型很像拜登。」