大陸國家主席習近平28日在湖北省武漢市考察時強調，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要；必須把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩。而談及防疫動態清零政策，習近平則表明，大陸人口基數大，如果實施「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。

新華社報導，28日下午，習近平在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，深入武漢的企業、社區調研。習近平首先來到武漢華工鐳射工程有限責任公司考察，聽取湖北省光電子資訊産業發展及核心技術攻關情況介紹。

習近平指出，光電子資訊産業是應用廣泛的戰略高技術産業，也是大陸有條件率先實現突破的高技術産業。要加強技術研發攻關，掌握更多具有自主智慧財産權的核心技術，不斷延伸創新鏈、完善産業鏈。

習近平強調，隨著大陸發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，加快實現科技自立自強。

習近平還稱，高端製造是經濟高品質發展的重要支撐。推動大陸製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高大陸國産化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來。

習近平指出，大陸是世界第二大經濟體，但還有不少短板，一些産業的基礎還不是很牢固，進一步發展必須靠創新。全面建設社會主義現代化國家，實現第二個百年奮鬥目標，創新是一個決定性因素。

他表示，黨中央高度重視科技創新，實施科教興國戰略和創新驅動發展戰略。科技創新，一靠投入，二靠人才。黨中央十分關心科技人才成長，各級黨委和政府要盡可能創造有利科技創新的體制機制和工作生活環境。希望大家繼續努力，取得更大成績。

在聽取湖北省常態化疫情防控和疫後社區治理情況介紹後，習近平強調，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這兩年又遇到多次聚集性疫情，但很快控制住，沒有發生大的反彈。武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持。

習近平表明，在應對疫情的鬥爭中，無論是應急狀態防控還是常態化防控，社區都發揮十分重要的作用。總的來講，要靠早發現、快處置，靠廣大人民群眾眾志成城，靠社區這個重要基礎。要完善社區常態化防控措施，發現疫情後一定要果斷，不能遲疑，採取科學嚴格的管控措施，提高科學防控、精準防控水準，堅決守住社區這道防線。

習近平強調，新冠肺炎疫情是一場大考。大陸堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。大陸人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。大陸的防疫措施是最經濟、效果最好。

習近平還說，當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。大陸有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年大陸經濟發展達到較好水準。