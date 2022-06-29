縣市長選舉腳步逼近，中央流行疫情指揮中心陳時中的一舉一動都引發外界關注。近期外界傳出呼籲陳時中將在7月下旬參選，另有藍營立委建議陳時中，選舉前先把黑心快篩問題處理好。對此。陳時中今回應，「這都是本來就應該要做的事情，和選舉無關」。

對於7月下旬參選的時間點是否正確，陳時中今未正面回應。至於藍營要求先把黑心快篩處理好再選舉，陳時中則表示，當然在行政上面，如何在政策上清楚，在大家有疑義、認為有弊端的地方，我們都需要釐清、處理它，這都是本來就應該要做的事情，和選舉無關。

中央流行疫情指揮官陳時中昨天突然現身指揮中心記者室，說明竹筴魚、白帶魚外包裝含有新冠病毒等爭議，被外界解讀為參選起手式，藉由嗆大陸來拉抬聲量。陳時中今天回應，沒有所謂政治解讀，自己只是為還漁民一個清白。

陳時中表示，世界各國的冷凍食品外包裝，都沒有驗出含有新冠病毒，唯獨中國有驗出，這明顯是針對我國漁民，自己認為這有必要還漁民清白，因此才會指示食藥署實際進行抽驗，最後發現都沒有新冠病毒。

陳時中批評，國際情形很清楚可看到外包裝就是不會有新冠病毒，但若有些國家一直達檢驗陽性當作貿易障礙，除了要提出更多證據之外，還要檢討是不是自己在感染控制上沒做好。