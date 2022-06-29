國際能源署(IEA)在一份報告中指出，隨著其它國家開始擺脫對石油的依賴，挪威必須為未來幾十年石油和天然氣產業的衰退做好準備。

IEA在一份關於挪威能源政策的報告中表示，展望2025年之後，挪威油田的未來投資性仍存在不確定性。

挪威是西歐最大產油國，每日產出400萬桶石油。但隨著挪威外海的大陸棚變為成熟的海底盆地，以及全球能源需求的轉向，挪威油氣業的產出長期而言將走向下跌。

總部位於巴黎的IEA說，挪威天然資源豐富，擁有獨特的優勢來進行能源轉型，但是如果要實現其遠大的目標，要做的工作還很多。挪威計畫到2050年將溫室氣體排放水準較1990年減少90~95%。

再生能源佔挪威總發電量的98%，佔消費總量的50%，此成績讓挪威的電氣化比例在IEA成員國中佔有最高份額。而此也意味著減碳排的很多簡單目標已經實現。

IEA表示，剩下的減排工作將更為複雜、更具挑戰性、成本更高，尤其是在運輸和工業領域。

IEA建議挪威盡速啟動潔淨能源技術，例如氫能源、綠色運輸、碳捕抓和儲存技術，以及離岸風力。

IEA實際上在去年對全球投資人發出呼籲，停止資助新的化石燃料計畫，此舉當時也在挪威引發了公眾辯論。挪威每年的油氣產值占GDP的28%，占政府收入的約40%。

IEA說，雖然挪威有信心在不斷萎縮的油氣市場仍具有競爭力，但它仍應該為需求下降可能快於預期的情形做好準備。