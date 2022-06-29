中信金(2891)子公司台灣人壽今年擴大招募2000名保險顧問，期許年輕世代加入保險創業大平台。台灣人壽亦整合中信金控集團資源，提供新人穩定客源。同時，台灣人壽7月將於全台舉辦5場「FUN薪培育計畫」職涯講座，邀請中信兄弟啦啦隊PS的峮峮及台灣人壽新世代保險顧問，和年輕人面對面分享客戶經營心法。

根據行政院主計處薪資平台統計，2021年金融及保險從業人員年薪百萬高達50％，金融及保險業在過去7年來，薪資成長率近2成，居各產業之冠。台灣人壽總經理莊中慶表示，「FUN薪培育計畫」鼓勵對金融保險業有熱情的年輕世代加入，他們是真正的數位原生族群，擅長數位應用，擁有成為超級保險顧問獨具的優勢，是台灣人壽數位保險顧問團隊的重要生力軍。

台灣人壽指出，為新人量身訂做的「FUN薪培育計畫」，以服務為出發點，提供各項數位工具突破疫情下的服務限制，保險顧問已100％使用行動保，智能管理客戶約訪與活動量，快速成交；運用Advisory保單健診系統，可以為客戶診斷家庭財務安全與人生保障計畫的周全度。2021年底台壽推出便利安全的「三刷三免」遠距投保服務，全程免下載安裝程式、免接觸、免紙本，顛覆過去傳統投保親晤親簽，15分鐘即可完成投保防疫零接觸。