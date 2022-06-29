雖然金錢不是萬能的，但想在社會中生存卻是「沒有錢萬萬不能」。命理網站「星座巫師」分享，有3個星座的人從不缺錢，其中金牛座會抓緊每個能賺錢的機會，摩羯座則是天生的工作狂，而天蠍座擁有獨到的眼光，非常善於投資理財。

1、金牛座

金牛座個性穩重、能吃苦耐勞，為了過上理想的生活，所以非常努力賺錢，就算遇到再大的困難，他也會想辦法戰勝，再苦再累都不會有怨言，一旦抓住賺錢的機會，就絕對不會放手，這股衝勁讓他在工作上有不錯表現，自然也會得到相對應的報酬，再加上金牛座很擅長理財規劃，總是把錢用在刀口上，節省下來的部分則累積成一筆不小的數目，以備不時之需。

2、摩羯座

摩羯座做事沉穩踏實，還有驚人的耐力，只要是自己想要的，都會盡全力去爭取，他一生都在為事業奮鬥，大部分的時間和精力，都花在如何精進自己上，不管遭遇什麼挫折都能平心靜氣；此外，摩羯座喜歡詳細規劃，人生每個階段的目標都相當明確，不過他對金錢沒那麼追求，花錢也很大方，只是他通常沒時間享受生活，因此累積了一筆財富。

3、天蠍座

天蠍座頭腦聰明，善於觀察和分析，一旦下定決心的事情，就一定會盡全力做到，雖然他外表總是一副冷漠的樣子，但在人際關係方面還算得心應手。除此之外，天蠍座擁有犀利且獨到的眼光，在投資理財方面有機會大放異彩，透過他的操作，不但能降低損失風險，還可收穫可觀的回報，生活自然過得舒適自在。