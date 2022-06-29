50.4萬劑Novavax將在明天運抵台灣，成為國內第五款新冠疫苗，預計最快可在7月8日提供給民眾施打。對此《中時新聞網》也整理出Novavax疫苗的保護力和副作用常見的5個問題給大家參考。另美國病毒學專家林曉旭透露，Novavax的最強優勢就是副作用比mRNA疫苗（BNT和莫德納）小，接種後很少會發燒，顯示它對身體衝擊沒那麼大，因此會怕疫苗副作用的人可選擇此款來接種。

Novavax月底抵台!最快7/7開打? 陳時中:7月中前│中視新聞 20220629

一、什麼是Novavax疫苗？

Novavax和高端疫苗都是「蛋白質次單位疫苗」，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白）。

二、哪些人能打Novavax？

只要年滿18歲以上的成年人都可以施打，且可以和其他廠牌交互施打。

三、接種Novavax保護力？

Novavax的第三期臨床試驗報告顯示，18歲以上的人施打後，預防重症感染的效果高達90％。

四、打Novavax的副作用？

美國病毒學專家林曉旭說，常見副作用有5種，全身性的副作用為頭痛、疲勞和肌肉疼痛；局部性副作用則是接種部位的疼痛與注射部位壓痛。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，Novavax臨床試驗裡面不良反應少，接種後出現發燒症狀的比例不超過3％，主要症狀多是局部疼痛、紅腫、倦怠、頭痛等。

五、打Novavax的優勢？

李秉穎曾透露打Novavax有3個優勢，分別是安全性好、預期不會發生心肌炎或血栓且保護效果預期可達9成。而美國病毒學專家林曉旭則說，Novavax最強優勢就是副作用比mRNA疫苗（BNT和莫德納）小。